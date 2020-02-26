Transfer harekatı! Taraftarın gözdesiyle 1 yıl daha

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak için çalışmalar başladı. Marcelo Saracchi, Florin Andone, Mario Lemina, Jean-Michael Seri'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-kırmızılılarda bu oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Kiralık isimler arasında Fatih Terim'in de kadroda tutulması talimatı verdiği ilk isim Henry Onyekuru oldu.

Nijeryalı yıldız için geç kalmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmayların erkenden harekete geçerek transferi neticelendirmek istediği kaydedildi.

1 YILLIĞINA DAHA KİRALANACAK

Geçen sezon Fatih Terim'in Terim'in ' mutlaka kadroda olmalı' raporuna karşın kiralanamayan futbolcu için sarı kırmızılılar elini çabuk tutacak. Monaco kulübünden, FFP faktörleri göz önüne alınarak 6 aylığına 750 bin euro bedelle kiralanan Onyekuru için masaya oturulacak. Galatasaray, en kötü olasılıkla Onyekuru'yu Fransız kulübünden 1 yıllığına daha kiralamak istiyor.

Fenerbahçe derbisinde sergilediği başarılı performansla maçın en önemli isimlerinden biri olan Onyekuru da, yeniden döndükten sonra Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kurada kalmak istediğini söylemişti.



