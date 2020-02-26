Transfer harekatı! Taraftarın gözdesiyle 1 yıl daha
Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları şimdiden başladı. Bu sezon şampiyon olup üst üste 3. defa bu sevinci yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da takımda kalması için erkenden harekete geçme kararı aldı.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak için çalışmalar başladı. Marcelo Saracchi, Florin Andone, Mario Lemina, Jean-Michael Seri'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-kırmızılılarda bu oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Kiralık isimler arasında Fatih Terim'in de kadroda tutulması talimatı verdiği ilk isim Henry Onyekuru oldu.
Nijeryalı yıldız için geç kalmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmayların erkenden harekete geçerek transferi neticelendirmek istediği kaydedildi.
1 YILLIĞINA DAHA KİRALANACAK
Geçen sezon Fatih Terim'in Terim'in ' mutlaka kadroda olmalı' raporuna karşın kiralanamayan futbolcu için sarı kırmızılılar elini çabuk tutacak. Monaco kulübünden, FFP faktörleri göz önüne alınarak 6 aylığına 750 bin euro bedelle kiralanan Onyekuru için masaya oturulacak. Galatasaray, en kötü olasılıkla Onyekuru'yu Fransız kulübünden 1 yıllığına daha kiralamak istiyor.
Fenerbahçe derbisinde sergilediği başarılı performansla maçın en önemli isimlerinden biri olan Onyekuru da, yeniden döndükten sonra Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kurada kalmak istediğini söylemişti.
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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