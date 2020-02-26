Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha kadroda tutmak için harekete geçti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Transfer harekatı! Taraftarın gözdesiyle 1 yıl daha

Transfer harekatı! Taraftarın gözdesiyle 1 yıl daha

Transfer harekatı! Taraftarın gözdesiyle 1 yıl daha

'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları şimdiden başladı. Bu sezon şampiyon olup üst üste 3. defa bu sevinci yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu 'nun önümüzdeki sezon da takımda kalması için erkenden harekete geçme kararı aldı.

'da derbisinin kahramanlarından olan 'yu takımda tutmak için çalışmalar başladı. Marcelo Saracchi, Florin Andone, Mario Lemina, Jean-Michael Seri'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-kırmızılılarda bu oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Kiralık isimler arasında 'in de kadroda tutulması talimatı verdiği ilk isim Henry Onyekuru oldu.

Nijeryalı yıldız için geç kalmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmayların erkenden harekete geçerek transferi neticelendirmek istediği kaydedildi.

1 YILLIĞINA DAHA KİRALANACAK
Geçen sezon Fatih Terim'in Terim'in ' mutlaka kadroda olmalı' raporuna karşın kiralanamayan futbolcu için sarı kırmızılılar elini çabuk tutacak. Monaco kulübünden, FFP faktörleri göz önüne alınarak 6 aylığına 750 bin euro bedelle kiralanan Onyekuru için masaya oturulacak. Galatasaray, en kötü olasılıkla Onyekuru'yu Fransız kulübünden 1 yıllığına daha kiralamak istiyor.

Fenerbahçe derbisinde sergilediği başarılı performansla maçın en önemli isimlerinden biri olan Onyekuru da, yeniden döndükten sonra Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kurada kalmak istediğini söylemişti.


  1. 26.02.2020
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