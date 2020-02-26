Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda özür diledi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'ın yıldızı özür diledi!

'ın yıldız oyuncusu özür diledi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda özür diledi

'da, 'in 23. haftasında oynanan derbisinde oyundan alındığı sırada Deniz Türüç'le yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart görerek  takımını 10 kişi bırakan 'ya büyük tepki vardı. Faslı futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

'in 23. haftasında oynanan - derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Faslı futbolcu Younes 'ya, teknik direktör 'in yanı sıra taraftarların da tepkisi vardı.

Kritik derbide kırmızı kart gören Faslı futbolcu Belhanda, gördüğü kartın ağır olduğunu söyledi. Belhanda buna rağmen taraftardan özür dileyerek, "Tek tesellim kazanmamız" dedi.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 maçta 5 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı.

haberin devamı

  1. 26.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN