Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda özür diledi
Galatasaray'da, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde oyundan alındığı sırada Deniz Türüç'le yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya büyük tepki vardı. Faslı futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya, teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra taraftarların da tepkisi vardı.
Kritik derbide kırmızı kart gören Faslı futbolcu Belhanda, gördüğü kartın ağır olduğunu söyledi. Belhanda buna rağmen taraftardan özür dileyerek, "Tek tesellim kazanmamız" dedi.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 maçta 5 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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