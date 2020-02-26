Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda özür diledi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya, teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra taraftarların da tepkisi vardı.

Kritik derbide kırmızı kart gören Faslı futbolcu Belhanda, gördüğü kartın ağır olduğunu söyledi. Belhanda buna rağmen taraftardan özür dileyerek, "Tek tesellim kazanmamız" dedi.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 maçta 5 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı.