Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Arkas | MAÇ SONUCU
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Arkas'ı 3-1 mağlup edip rövanş öncesi avantaj yakaladı. İkinci karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü Arkas'ın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak.
Avrupa Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Arkas'ı 24-26, 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği ikinci karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak.
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Oleg Antonov, Oliver Venno, Burutay Subaşı, Lucas Van Berkel, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin, Melih Sıratca)
ARKAS: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Jay Blankenau (Paulo Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)
SETLER: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19
SÜRE: 103 dakika (28, 27, 24, 24)
- 26.02.2020
- Zeki Uzundurukan: Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor
- Şenol Güneş'ten Ozan Tufan için flaş sözler: Futbol hayatı bitmişti
- Zeki Uzundurukan: Ersun Yanal çok formsuz kariyerini bitirmek üzere
- Okan Buruk: Turu fazlasıyla önemsiyoruz
- Levent Tüzemen: Gelinen noktada Ali Koç vizyonu iflas etmiştir
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Arkas | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.