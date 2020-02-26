Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Arkas | MAÇ SONUCU

Avrupa Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Arkas'ı 24-26, 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği ikinci karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak.



SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Oleg Antonov, Oliver Venno, Burutay Subaşı, Lucas Van Berkel, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin, Melih Sıratca)

ARKAS: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Jay Blankenau (Paulo Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)

SETLER: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19

SÜRE: 103 dakika (28, 27, 24, 24)