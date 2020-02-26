Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Arkas | MAÇ SONUCU - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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HDI 3-1 Arkas | MAÇ SONUCU

Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Arkas | MAÇ SONUCU

HDI Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında konuk ettiği Arkas'ı 3-1 mağlup edip rövanş öncesi avantaj yakaladı. İkinci karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü Arkas'ın ev sahipliğinde 'de oynanacak.

Avrupa Erkekler ilk maçında HDI , sahasında Arkas'ı 24-26, 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği ikinci karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da 'de oynanacak.

SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Oleg Antonov, Oliver Venno, Burutay Subaşı, Lucas Van Berkel, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Burak Mert, , Ertuğrul Metin, Melih Sıratca)
ARKAS: Burak Güngör, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Jay Blankenau (Paulo Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)
SETLER: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19
SÜRE: 103 dakika (28, 27, 24, 24)

  1. 26.02.2020
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