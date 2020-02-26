Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor. Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.