Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Gençlerbirliği maçında...
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Öte yandan sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen Gabonlu oyuncu Mario Lemina'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.
Galatasaray'dan Lemina paylaşımı ??https://t.co/FrrABLHeex— Fotomaç (@fotomac) January 23, 2020
Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor. Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Gençlerbirliği maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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