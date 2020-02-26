Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Gençlerbirliği maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'da Lemina şoku! G.Birliği maçında...

'da şoku! maçında...

Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Gençlerbirliği maçında...

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden 'da yüzler gülüyor. Öte yandan sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen Gabonlu oyuncu 'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

'da sakatlığı sebebiyle derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden bu hafta sonu oynanacak olan maçında da forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor. 'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.

Lemina kalmak istiyor
  1. 26.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Mario Lemina şoku! Gençlerbirliği maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN