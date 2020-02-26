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Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da, bu karşılaşmanın kilit ismi olan tecrübeli futbolcuyla yola devam kararı alındı. İşte detaylar...
26 Şubat 2020 Çarşamba 08:05
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Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e adım attırmadı.
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Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde teknik direktör Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.
Hollandalı savunmacı, Galatasaray'la sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem" diyerek reddetti.
GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı.
Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise RyanDonk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.
Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren ve 112 maçta forma giyen Ryan Donk, bunların 85'ine ilk 11'de başladı ve 5 kez fileleri sarstı.