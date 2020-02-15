Türk Telekom Başantrenörü Gören: "Ankara’ya kupa getirmek istiyorduk” - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Başantrenörü Gören: "’ya kupa getirmek istiyorduk”

Türk Telekom Başantrenörü Gören: "Ankara’ya kupa getirmek istiyorduk”

Solgar Vitamin yarı final mücadelesinde Beko'ya mağlup olan Türk , "’ya kupa getirmek istiyorduk” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk , " Çok üzgünüz. Final şansını, belki de kupayı kazanma şansını küçük şeylerle kaybettik. Geçen sezonda son 4'e kalıp yarı finalde ile oynamıştık. Bu maçın hemen hemen aynısı başımıza gelmişti. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından sonuna kadar belirli noktalarda hep bir üstünlük, bunu sadece skor üstünlüğü olarak söylemiyorum oyun üstünlüğü de elimizdeydi. Oyunu da çok iyi şekilde kontrol etmeyi başarabildik. 'ya kupa getirmek istiyorduk. Bugünde çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Ama Basketbol adına dolu taraftan da bakmak lazım. Bu şekilde üst seviyedeki takımlara karşı alınan mağlubiyetlerden sonra. Ligde ikinci senemiz. Alt ligden geldiğimizden bu yana 'nda yarı final oynuyoruz ve finale kalmayı son toplarda kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.02.2020
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