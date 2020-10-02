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Efes’e Zenit şoku

Evinde Zenit’e son dakikada mağlup olarak ’ne kötü başladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Efes’e Zenit şoku
'nde yeni sezonun açılış maçında temsilcisi Zenit'i ağırlayan , son çeyrekte yıkıldı: 69-73. Maça iyi başlayan konuk ekip ilk çeyreği 15-10 alırken, Efes 16-11'lik seriyi yakalayınca taraflar soyunma odasına 26-26 berabere gitti. ikinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 28-23 alarak son periyoda 54-49 önde girdi. Ancak Rus rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, 4. çeyreği 24-15, karşılaşmayı da 73-69 kaybetti. Avrupa Ligi'nde haftaya Türk derbisi var. Anadolu Efes, 8 Ekim Perşembe günü Beko'yu konuk edecek.
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