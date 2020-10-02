Efes’e Zenit şoku

THYAvrupa Ligi'nde yeni sezonun açılış maçında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayan Anadolu Efes, son çeyrekte yıkıldı: 69-73. Maça iyi başlayan konuk ekip ilk çeyreği 15-10 alırken, Efes 16-11'lik seriyi yakalayınca taraflar soyunma odasına 26-26 berabere gitti. ikinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 28-23 alarak son periyoda 54-49 önde girdi. Ancak Rus rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, 4. çeyreği 24-15, karşılaşmayı da 73-69 kaybetti. Avrupa Ligi'nde haftaya Türk derbisi var. Anadolu Efes, 8 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.