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04 Mart 2020, Çarşamba
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Euroleague'de 28.hafta heyecanı yaşanacak

Euroleague'de 28.hafta heyecanı yaşanacak

Euroleague'in 28. haftasında sahasında Yunan ekibi ile Fenerbehçe Beko ise deplasmanda Khimki ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit, 'u konuk edecek.

Bu hafta , Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi ile karşılaşacak. ise 'da Khimki ile mücadele edecek. THY Euroleague'de 28. haftanın TSİ programı şöyle:

5 MART PERŞEMBE

20.00 Zenit - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova
23.00 - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 - AX Armani Exchange Milano

6 MART CUMA

20.00 Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko
20.30 - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Maccabi FOX
23.00 FC Barcelona -
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

  1. 04.03.2020
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