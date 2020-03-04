Euroleague'de 28.hafta heyecanı yaşanacak
THY Euroleague'in 28. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile Fenerbehçe Beko ise Rusya deplasmanda Khimki Moskova ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas'u konuk edecek.
Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya'da Khimki Moskova ile mücadele edecek. THY Euroleague'de 28. haftanın TSİ programı şöyle:
5 MART PERŞEMBE
20.00 Zenit Saint Petersburg - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova
23.00 Real Madrid - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 Valencia Basket - AX Armani Exchange Milano
6 MART CUMA
20.00 Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 FC Barcelona - Bayern Münih
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin
- 04.03.2020
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