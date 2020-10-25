El Clasico’da gülen Barça

THY Euroleague'nin 5. haftasında gözler Barcelona-Real Madrid maçındaydı. İki İspanyol devinin mücadelesinde zafere uzanan Barça oldu. Katalan ekibi, ezeli rakibi karşısında aldığı 79-72'lik galibiyetle bu sezon 4. kez parkeden gülerek ayrıldı. Madrid ise 5 maçta tek galibiyette kaldı. Barcelona'nın yıldız isimleri Kyle Kuric 15, Brandon Davies 14, Cory Higgins de 13 sayıyla karşılaşmanın öne çıkan isimleri oldu. Real Madrid'de 14 sayıyla oynayan Trey Thompkins, yenilgiye engel olamazken, her iki takım da dış atışlarda beklentilerin çok altında kaldı.