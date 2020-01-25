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25 Ocak 2020, Cumartesi
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4. kez seçildi

Shane Larkin 4. kez MVP seçildi

Geçen hafta 'nde unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran Anadolu Efesli oyuncu, 4. kez en değerli oyuncu seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Basketbol 'nde 21. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (), lider forması giyen ABD'li oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda 'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 4. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Larkin, İspanyol temsilcisi karşısındaki 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Geçen hafta MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran 27 yaşındaki oyuncu, 4. kez MVP seçilerek Avrupa Ligi'nde ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Vassilis Spanoulis 33 verimlilik puanıyla ikinci, Baskonia'da oynayan Shavon Shields 29 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.

  1. 25.01.2020
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