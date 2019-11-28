Fenerbahçe'ye De Colo'dan kötü haber
THY Avrupa Ligi'nde sahasında Rus ekibi Khimki'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'ye bir isimden daha kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nando De Colo'nun da bu maçta forma giyemeyeceği bildirildi.
Fenerbahçe Beko'ya bir isimden daha kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Oyuncumuz Nando De Colo'nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir.
THY Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 11. haftada bugün Rusya'nın Khimki takımını konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak. Kalinic, Westermann ve Vesely yok. 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 16. sırada yer alan sarı- lacivertliler, Khimki ile Euroleague'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı.
OBRA'DAN 2. DALYA
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini Sırp antrenör yönetiminde aldı. Tecrübeli koç, Fenerbahçe'de yüzde 69'luk kazanma oranı yakaladı.
- 28.11.2019
-
Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
-
Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
-
Garry vites!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
Fenerbahçe'ye De Colo'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.