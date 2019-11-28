Fenerbahçe'ye De Colo'dan kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya bir isimden daha kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Oyuncumuz Nando De Colo'nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir.

THY Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 11. haftada bugün Rusya'nın Khimki takımını konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak. Kalinic, Westermann ve Vesely yok. 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 16. sırada yer alan sarı- lacivertliler, Khimki ile Euroleague'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı.

OBRA'DAN 2. DALYA

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini Sırp antrenör yönetiminde aldı. Tecrübeli koç, Fenerbahçe'de yüzde 69'luk kazanma oranı yakaladı.