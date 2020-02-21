Kızılyıldız 81-86 CSKA Moskova | MAÇ SONUCU - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler THY EuroLeague CSKA deplasmanda Kızılyıldız'ı yıktı

Kızılyıldız 81-86 CSKA | MAÇ

Kızılyıldız 81-86 CSKA Moskova | MAÇ SONUCU

EuroLeague 25. hafta maçında CSKA , deplasmanda Kızılyıldız'ı 81-86'lık skorla mağlup etti.

Kızılyıldız, normal sezonun sonu yaklaşırken hafiften play-off hayallerinden uzaklaşmaya başladı.

Stark Arena'da CSKA 'yı konuk eden Sırp ekibi, ilk yarıyı 'un basketiyle önde kapatsa da ikinci yarıda 'i durduramayınca Rus ekibinin sahadan 73-81 ile galip ayrılmasına engel olamadı.

Geriye kalan 9 haftada içeride sadece 3 maçı kalan Kızılyıldız, bu sonuçla içeride 6-8 toplamda 10-16'ya gerilirken 2 maç sonra kazanan CSKA ise dışarıda 8-5 toplamda 17-8 oldu. Gelecek hafta Rus ekibi, 'yı ağırlarken Kızılyıldız ise Baskonia deplasmanına gidecek.

Dışarıdan 7/28 ile atsa da hem faul çizgisinden hem de pota altından çok fazla sayı çıkartan CSKA'da Mike James 29 sayı, 3 asistle maçın kahramanı olurken Daniel Hackett 19 sayı, 3 ribaund, Darrun Hilliard 12 sayı, 3 ribaund, Kyle Hines 6 sayı, 10 ribaund ve Nikita Kurbanov 8 sayı, 4 ribaundla maçı tamamladı.

Kızılyıldız'da ise Billy Baron 15 sayı, 3 ribaundluk performansı yeterli olmazken Lorenzo Brown 10 sayı, 4 asist, 11 sayı, 4 asist, 4 ribaund ve Kevin Punter 12 sayı yaptı.

1. : 17-17
2. ÇEYREK SONUCU: 37-36
3. ÇEYREK SONUCU: 53-60
MAÇ SONUCU: 81-86

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 00:36
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