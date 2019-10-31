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31 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe kayıp

Fenerbahçe kayıp

'nde Fenerbahçe'yi araki bulasın... 5'inci hafta mücadelesinde 'a konuk olan sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini aldı: . Maça kötü başlayan ve 12-6 geride geçen Kanarya, soyunma odasına da mağlup girdi. alsa da kaybetti.

'nde Fenerbahçe'yi araki bulasın... 5'inci hafta mücadelesinde 'a konuk olan sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini aldı: . Maça kötü başlayan ve 12-6 geride geçen Kanarya, soyunma odasına da mağlup girdi. alsa da kaybetti.

  1. 31.10.2019
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