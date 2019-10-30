THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta programı
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Anadolu Efes, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko ise cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes
1 KASIM CUMA:
20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Valencia (İspanya) - ASVEL (Fransa)
22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya)
22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)
- 30.10.2019
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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