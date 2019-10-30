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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'nde 6. hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta programı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri ve 'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

, yarın 'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

ise cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki ()

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes

1 KASIM CUMA:

20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

21.00 () - ASVEL (Fransa)

22.00 AX Armani Exchange Milan () - (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Baskonia (İspanya) - ()

23.00 (İspanya) - ALBA (Almanya)

  1. 30.10.2019
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