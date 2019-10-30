Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında

Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona'ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 4 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Alba Berlin, Valencia, Real Madrid ve Kızılyıldız mts'yi mağlup etti.

Panathinaikos ise ligde çıktığı 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA 664. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 664. sınavını Panathinaikos karşısında verecek.

Geride kalan 663 maçta lacivert-beyazlılar, 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 415 maçta 211 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Panathinaikos ile oynadığı 29 maçın 10'unu kazanırken, 19'unda mağlup oldu.