Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında

deplasmanında

Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında

Basketbol Takımı, 6. hafta maçında yarın deplasmanda 'ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya gelecek. OAKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sezonun ilk hafta maçında sahasında 'ya yenilen , sonraki 4 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda , , ve Kızılyıldız mts'yi mağlup etti.

Panathinaikos ise ligde çıktığı 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA 664. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa arenasında 664. sınavını Panathinaikos karşısında verecek.

Geride kalan 663 maçta lacivert-beyazlılar, 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu 'nde ise 415 maçta 211 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Panathinaikos ile oynadığı 29 maçın 10'unu kazanırken, 19'unda mağlup oldu.

  1. 30.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN