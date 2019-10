Aktüel haberler (31.10.19)

A.EFES'İN ZORLU SINAVI

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Panathinaikos'a konuk olacak. 22.00'de başlayacak maç, beIN Sports'tan yayınlanacak. A. Efes, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, bir yenilgi aldı.



GÜREŞTE BRONZ GELDİ

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 86 kilodaki üçüncülük maçında Moğol rakibi Gankhuyag Ganbaatar'ı 3-0 yenen Osman Göçen bronz madalya aldı.



HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

41. Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Vodafone Maraton Takımı'nda yer alacak ünlü sporcular da organizasyon öncesi, "Gelin hep birlikte çocuklarımız için koşalım" çağrısı yaptı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, maratonun bu yıl çocuklar için koşulacağını belirtip, "Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlayacağız. Çevre duyarlılığına da dikkat çekmek istiyoruz" dedi.



KISA... KISA...KISA...

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü karşılaşmasında Türk Telekom, Lietkabelis'i Litvanya'da 91-77 yenmeyi başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımına 76-66 mağlup oldu.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, Hollanda temsilcisi Donar'ı 77-57 mağlup etti.

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 72-69 yendi.

ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a 79-77 yenildi.

ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 5'inci haftasında G.Saray Doğa Sigorta, Polonya'da Asseco Arka'yı 83-78 mağlup etti.