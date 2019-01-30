THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes deplasmanda, Darüşşakafa ise sahasında oynayacak.
THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa
22.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
22.45 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv
1 Şubat Cuma
20.00 CSKA Moskova - Buducnost Podgorica
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid
22.30 Panathinaikos - Anadolu Efes
23.00 Gran Canaria - EA7 Olimpia Milano
- 30.1.2019 11:38
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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