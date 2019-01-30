THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

Euroleague'in 21. haftasında ile deplasmanda, Darüşşakafa ise sahasında oynayacak.

Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 1 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki ile karşı karşıya gelecek. , 'da ile, ise deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek. ise evinde ile karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise ile EA7 oynayacak.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:

Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
22.00 - FC Lassa
22.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
22.45 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX

1 Şubat Cuma
20.00 CSKA Moskova - Buducnost Podgorica
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid
22.30 Panathinaikos - Anadolu Efes
23.00 Gran Canaria - EA7 Olimpia Milano
  1. 30.1.2019 11:38
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