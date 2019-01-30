Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk oluyor
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk oluyor

Basketbol Takımı, 21. hafta maçında yarın temsilcisi 'e konuk olacak.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

'nde çıktığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan , liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 10'unu da yitiren ise 7. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı da 88-84 kazanmıştı.

  1. 30.1.2019 09:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN