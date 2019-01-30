Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk oluyor

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 10'unu da yitiren Bayern Münih ise 7. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı da 88-84 kazanmıştı.