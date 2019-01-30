Fenerbahçe Beko Bayern Münih'e konuk oluyor
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.
Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 10'unu da yitiren Bayern Münih ise 7. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı da 88-84 kazanmıştı.
- 30.1.2019 09:46
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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