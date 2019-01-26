THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü
Ligde 20. hafta geride kalırken, Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise zorlu Real Madrid deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu.
Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.
Sonuçlar
Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75
Maccabi FOX-Panathinaikos: 84-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70
Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84
Khimki-Bayern Münih: 60-71
Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75
Buducnost VOLI-Herbalife Gran Canaria: 75-70
Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 76-84
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|20
|18
|2
|1672
|1479
|193
|38
|2. Real Madrid
|20
|16
|4
|1724
|1521
|203
|36
|3. CSKA Moskova
|20
|15
|5
|1715
|1615
|100
|35
|4. Anadolu Efes
|20
|13
|7
|1710
|1603
|107
|33
|5. Olympiakos
|20
|12
|8
|1592
|1541
|51
|32
|6. Barcelona Lassa
|20
|11
|9
|1556
|1544
|12
|31
|7. Bayern Münih
|20
|10
|10
|1585
|1605
|-20
|30
|8. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|20
|9
|11
|1727
|1712
|15
|29
|9. Baskonia
|20
|9
|11
|1617
|1607
|10
|29
|10. Maccabi FOX
|20
|9
|11
|1606
|1602
|4
|29
|11. Zalgiris
|20
|8
|12
|1540
|1568
|-28
|28
|12. Panathinaikos
|20
|8
|12
|1539
|1582
|-43
|28
|13. Khimki
|20
|7
|13
|1525
|1577
|-52
|27
|14. Herbalife Gran Canaria
|20
|6
|14
|1555
|1732
|-177
|26
|15. Buducnost VOLI
|20
|6
|14
|1481
|1660
|-179
|26
|16. Darüşşafaka Tekfen
|20
|3
|17
|1490
|1686
|-196
|23
- 26.1.2019 11:32
- Güncelleme: 26.1.2019 11:35
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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