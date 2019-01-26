Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den orta saha ve forvete 2 yıldız birden!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'tan sonra orta saha ve forvet bölgeleri için iki yıldızla daha anlaşmak üzere.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 00:26:42
Güncelleme: 07:59:42
Sağ kanada Victor Moses'i transfer eden Fenerbahçe, orta saha için de Palmeiras'lı Raphael Veiga'yı bitiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetimin, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların da son aşamaya geldiği iddia edildi.
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Atletico PR takımı ile 48 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Orta sahada çift yönlü olarak oynayabilen Raphael Veiga, kanatlarda da görev yapabiliyor.
Coritiba'nın alt yapısında yetişen genç futbolcu, Brezilya'nın gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.