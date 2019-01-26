Fenerbahçe'den orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'tan sonra orta saha ve forvet bölgeleri için iki yıldızla daha anlaşmak üzere.

26 Ocak 2019 Cumartesi, 00:26:42 Güncelleme: 07:59:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





