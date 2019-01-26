Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden! - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'tan sonra orta saha ve forvet bölgeleri için iki yıldızla daha anlaşmak üzere.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 00:26:42 Güncelleme: 07:59:42
Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

Sağ kanada Victor Moses'i transfer eden Fenerbahçe, orta saha için de Palmeiras'lı Raphael Veiga'yı bitiriyor.

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Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

Yönetimin, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların da son aşamaya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Atletico PR takımı ile 48 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

Orta sahada çift yönlü olarak oynayabilen Raphael Veiga, kanatlarda da görev yapabiliyor.

Fenerbahçeden orta saha ve forvete 2 yıldız birden!

Coritiba'nın alt yapısında yetişen genç futbolcu, Brezilya'nın gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

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