Darüşşafaka Tekfen Real Madrid'i ağırlıyor
31 Ocak 2019, Perşembe
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Tekfen 'i ağırlıyor

Darüşşafaka Tekfen Real Madrid'i ağırlıyor

Tekfen Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde yarın ekibi 'i konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Tekfen, 3 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor. Yaptığı maçların 16'sını kazanan, 4'ünü ise yitiren organizasyonun son şampiyonu ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 5'ini Real Madrid kazandı, 2 mücadeleden ise Darüşşafaka galip ayrıldı.

Ligin ilk yarısında yapılan karşılaşma, Real Madrid'in 109-93 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

  1. 31.1.2019 10:26
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