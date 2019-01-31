Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. haftasında yarın Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek.
23. RANDEVU
Panathinaikos ile Anadolu Efes Euroleague'de bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Efes 8 kez parkeden galip ayrılırken, Pana ise 14 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 78-62'lik skorla galip ayrıldı.
Avrupa arenasındaki 642. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar oynadığı 641 karşılaşmada 353 galibiyet ve 288 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 394. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar 196 galibiyet elde ederken, 197 yenilgi aldı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Anadolu Efes ligde 85.5 sayı ortalamasıyla oynarken, Panathinaikos ise 77.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Rodrigue Beaubois 12.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes 11.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
- 31.1.2019 10:23
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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