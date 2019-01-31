Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılacak.
Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 31.1.2019 10:22
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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