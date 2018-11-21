Fenerbahçe Maccabi FOX deplasmanında
Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İsrail temsilcisine konuk olacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak maç, beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maccabi FOX ise kötü başladığı THY Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
- 21.11.2018 10:15
- Güncelleme: 21.11.2018 11:24
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Trabzonspor evinin kralı!
Toplam 1
Yorum
bülent sen buna evinin kralımı diyorsun
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Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Gslı Milli maç akşamı çiğ köfteciye girdim adamlar dizi seyrediyordu..Bitirdiniz..Hatta yok ettiniz..Her kimki buna çanak tutmuştur mutlu olsun..
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Babel ayrılabilir!
Toplam 1
Yorum
Başaran Kulüp mali açıdan facia yaşıyor demir Ören’in borcu bu kadar gelire rağmen 4-5 e katlandı hala laf üretiyorlar son çok daha kötü geç kalma
Fenerbahçe Maccabi FOX deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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