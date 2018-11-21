Fenerbahçe Maccabi FOX deplasmanında
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    deplasmanında

    Fenerbahçe Maccabi FOX deplasmanında

    Sarı-lacivertli erkek takımı, 'nin 9. haftasında yarın temsilcisine konuk olacak.

    Erkek Takımı, 'nin 9. haftasında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

    İsrail'in başkenti 'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak maç, beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

    Maccabi FOX ise kötü başladığı THY Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

    1. 21.11.2018 10:15
    2. Güncelleme: 21.11.2018 11:24
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