Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Manchester United'a çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye

    Fenerbahçe sezon başında Manchester United ile imza aşamasından dönen, Rumen futbolunun parlayan yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katacak.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 09:50:52 Güncelleme: 09:53:00
    Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye

    Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmak için dünyanın dört bir yanını tarıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye

    Listeye giren son isim Rumen futbolunun gelecek vaat eden ismi Dennis Man oldu.

    Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye

    Raket gibi sol ayağıyla sağ açıkta görev alan 20 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği öğrenildi.

    Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye

    Kanarya'nın scoutlarının Man'i bir süredir gözlem altında tuttuğu kaydedildi.

    Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye

    Olumlu referanslar gelmesi üzerine sarı-lacivertliler, genç yıldızın şartlarını araştırmaya başladı.

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