Manchester Uniteda çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçeye - Galeri - Fotomaç
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Manchester United'a çalım! Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe sezon başında Manchester United ile imza aşamasından dönen, Rumen futbolunun parlayan yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katacak.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 09:50:52
Güncelleme: 09:53:00
Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmak için dünyanın dört bir yanını tarıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Listeye giren son isim Rumen futbolunun gelecek vaat eden ismi Dennis Man oldu.
Raket gibi sol ayağıyla sağ açıkta görev alan 20 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği öğrenildi.
Kanarya'nın scoutlarının Man'i bir süredir gözlem altında tuttuğu kaydedildi.
Olumlu referanslar gelmesi üzerine sarı-lacivertliler, genç yıldızın şartlarını araştırmaya başladı.