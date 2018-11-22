THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bugün zorlu bir deplasmana çıkıyor. Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet elde eden, tek yenilgisini ise diğer temsilcimiz Anadolu Efes'ten alan sarı-lacivertliler, Maccabi'ye konuk oluyor. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim'de oynanacak karşılaşma saat 22.05'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Euroleauge'deki son maçında önceki gün Darüşşafaka'yı 100-79 mağlup eden Obradovic'in öğrencileri, bu sezon Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda karşılaştığı Maccabi'ye şans tanımamıştı. Fenerbahçe, uzatmalara giden maçı 94-92 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 9 kez karşılaştığı İsrail ekibine 4 maçta üstünlük sağladı.



KOSTAS SLOUKAS HAZIR KITA

Son Avrupa deplasmanında Olympiakos'a karşı 20 sayı ile oynayan Sloukas, İsrail deplasmanında da F.Bahçe'nin en önemli kozlarından olacak. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Yunan guard, "Obradovic'in istediklerini yerine getirirsek, bu maçı kazanırız" dedi.