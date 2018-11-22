Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi deplasmanında!
İki kulvarda da rakip tanımayan sarı-lacivertliler, bugün Maccabi ile kozlarını paylaşacak. beIN Sports 3’ten yayınlanacak maç saat 22.05’te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bugün zorlu bir deplasmana çıkıyor. Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet elde eden, tek yenilgisini ise diğer temsilcimiz Anadolu Efes'ten alan sarı-lacivertliler, Maccabi'ye konuk oluyor. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim'de oynanacak karşılaşma saat 22.05'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Euroleauge'deki son maçında önceki gün Darüşşafaka'yı 100-79 mağlup eden Obradovic'in öğrencileri, bu sezon Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda karşılaştığı Maccabi'ye şans tanımamıştı. Fenerbahçe, uzatmalara giden maçı 94-92 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 9 kez karşılaştığı İsrail ekibine 4 maçta üstünlük sağladı.
KOSTAS SLOUKAS HAZIR KITA
Son Avrupa deplasmanında Olympiakos'a karşı 20 sayı ile oynayan Sloukas, İsrail deplasmanında da F.Bahçe'nin en önemli kozlarından olacak. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Yunan guard, "Obradovic'in istediklerini yerine getirirsek, bu maçı kazanırız" dedi.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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