Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi deplasmanında! – Fotomaç – 22 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Euroleague'de deplasmanında!

    Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi deplasmanında!

    İki kulvarda da rakip tanımayan sarı-lacivertliler, bugün ile kozlarını paylaşacak. beIN Sports 3’ten yayınlanacak maç saat 22.05’te başlayacak.

    THY 'nde fırtına gibi esen , bugün zorlu bir deplasmana çıkıyor. Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet elde eden, tek yenilgisini ise diğer temsilcimiz 'ten alan sarı-lacivertliler, 'ye konuk oluyor. 'deki Menora Mivtachim'de oynanacak karşılaşma saat 22.05'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Euroleauge'deki son maçında önceki gün 'yı 100-79 mağlup eden Obradovic'in öğrencileri, bu sezon Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda karşılaştığı Maccabi'ye şans tanımamıştı. Fenerbahçe, uzatmalara giden maçı 94-92 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 9 kez karşılaştığı ekibine 4 maçta üstünlük sağladı.

    KOSTAS SLOUKAS HAZIR KITA
    Son Avrupa deplasmanında 'a karşı 20 sayı ile oynayan , İsrail deplasmanında da F.Bahçe'nin en önemli kozlarından olacak. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Yunan guard, "Obradovic'in istediklerini yerine getirirsek, bu maçı kazanırız" dedi.

    1. 22.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi deplasmanında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN