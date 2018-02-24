THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonuçları

Haftaya lider giren CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk etti. Müsabakayı 93-86 kazanan Rus ekibi, 18 galibiyete ulaşarak bitime 7 hafta kala play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 89-70 kazandı ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı.

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise sahasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 86-70 yenildi. Ligdeki 17. kez yenilen lacivert-beyazlı ekip, son sırada kaldı.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 93-86

Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 89-70

Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya): 80-70

Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-69

Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 78-61

Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 70-86

Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 86-62

Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 74-101

PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu şöyle: