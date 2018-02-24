THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonuçları – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    THY 'nde 23. hafta sonuçları

    THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonuçları

    Basketbol THY 'nde 23. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA play-off turuna yükselmeye garantileyen ilk takım oldu.

    Haftaya lider giren CSKA , sahasında 'nın Baskonia takımını konuk etti. Müsabakayı 93-86 kazanan Rus ekibi, 18 galibiyete ulaşarak bitime 7 hafta kala play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

    THY 'nin son şampiyonu , İtalya'nın AX takımı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 89-70 kazandı ve bu sezonki 16. galibiyetini aldı.

    Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan ise sahasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 86-70 yenildi. Ligdeki 17. kez yenilen lacivert-beyazlı ekip, son sırada kaldı.

    SONUÇLAR
    CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 93-86

    Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 89-70

    Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya): 80-70

    (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 83-69

    Khimki (Rusya) - (Yunanistan): 78-61

    Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya): 70-86

    (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 86-62

    (İspanya) - (İspanya): 74-101

    PUAN DURUMU

    THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu şöyle:

    Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği Averaj Puan
    1. CKSA Moskova 23 18 5 2056 1829 227 41
    2. Olympiakos 23 16 7 1723 1685 38 39
    3. Fenerbahçe Doğuş 23 16 7 1808 1683 125 39
    4. Real Madrid 23 14 9 1949 1795 154 37
    5. Zalgiris 23 14 9 1862 1840 22 37
    6. Khimki 23 14 9 1786 1766 20 37
    7. Panathinaikos Superfoods 23 14 9 1769 1760 9 37
    8. Maccabi FOX 23 12 11 1878 1929 -51 35
    9. Baskonia 23 10 13 1884 1856 28 33
    10. Unicaja Malaga 23 10 13 1776 1823 -47 33
    11. Brose Bamberg 23 9 14 1736 1814 -78 32
    12. Kızılyıldız MTS 23 9 14 1799 1916 -117 32
    13. Valencia 23 8 15 1757 1827 -70 31
    14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 23 7 16 1843 1966 -123 30
    15. Barcelona Lassa 23 7 16 1847 1851 -4 30
    16. Anadolu Efes 23 6 17 1778 1911 -133 29
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:16
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