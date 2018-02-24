Haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un konuk ettiği İspanya ekibi Valencia Basket'i 80-70 yendiği maçtaki performansıyla Yunan basketbolcu Spanoulis ile Almanya temsilcisi Brose Bamberg'in ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 86-62 mağlup ettiği karşılaşmadaki oyunuyla ABD'li Wright'ın, 29 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi oyuncu ödülünü paylaştığı belirtildi.

Takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynayan oyunculardan 35 yaşındaki Spanoulis, karşılaşmayı 25 sayı, 9 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Wright ise 21 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen Jayson Granger ile Tornike Shengelia ise takımlarının deplasmanda Rus CSKA Moskova'ya 93-86 kaybettiği mücadelede 25 verimlilik puanı elde ederek ikinciliği paylaştı.