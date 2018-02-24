Haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Spanoulis ile Wright

    Haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright

    THY Avrupa Ligi'nde Olympiakoslu Vassilis Spanoulis ile Brose Bambergli Dorell Wright, 23. haftanın en değerli oyuncusu () unvanını paylaştı.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, temsilcisi Olympiakos'un konuk ettiği ekibi 'i 80-70 yendiği maçtaki performansıyla Yunan basketbolcu Spanoulis ile temsilcisi Brose Bamberg'in ağırladığı ekibi Kızılyıldız MTS'yi 86-62 mağlup ettiği karşılaşmadaki oyunuyla ABD'li Wright'ın, 29 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi oyuncu ödülünü paylaştığı belirtildi.

    Takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynayan oyunculardan 35 yaşındaki Spanoulis, karşılaşmayı 25 sayı, 9 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Wright ise 21 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

    İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen ile Tornike Shengelia ise takımlarının deplasmanda Rus CSKA Moskova'ya 93-86 kaybettiği mücadelede 25 verimlilik puanı elde ederek ikinciliği paylaştı.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:07
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