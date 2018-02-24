Haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakoslu Vassilis Spanoulis ile Brose Bambergli Dorell Wright, 23. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un konuk ettiği İspanya ekibi Valencia Basket'i 80-70 yendiği maçtaki performansıyla Yunan basketbolcu Spanoulis ile Almanya temsilcisi Brose Bamberg'in ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 86-62 mağlup ettiği karşılaşmadaki oyunuyla ABD'li Wright'ın, 29 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi oyuncu ödülünü paylaştığı belirtildi.
Takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynayan oyunculardan 35 yaşındaki Spanoulis, karşılaşmayı 25 sayı, 9 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Wright ise 21 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.
İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen Jayson Granger ile Tornike Shengelia ise takımlarının deplasmanda Rus CSKA Moskova'ya 93-86 kaybettiği mücadelede 25 verimlilik puanı elde ederek ikinciliği paylaştı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:07
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 10
Yorum
bjk advers FENER BİZİM İÇİN EĞLENMEYE TAKIM OLMALI SAHAYA ÇIKIP EĞLENECEKSİN FENERLE SONUCADA BAKMAYACAKSIN ÇÜNKÜ SAYGI DUYULACAK BİR TARAFLARI YOK !
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Burak iğne ile de olsa sahada
Toplam 4
Yorum
sercan Burak genelde kötü santfor sadece şut çekip gol atıyo bazende şansı yaver gidiyor ne tekniği iyi ne fiziği
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Vida dünyaya küstü
Toplam 11
Yorum
Galatasaraylı bayern maçında vidanın zamanlama dışında bir hatası yoktu atiba rakibe vermeseydi topu sorun yoktu, Q7 öldürdüğü toplar varken neden vida?
Haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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