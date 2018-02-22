THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan ekibi Olympiakos, ABD'li basketbolcu Bobby Brown'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brown ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Türkiye'de Beşiktaş Sompo Japan, İtalya'da Montepaschi Siena, Almanya'da EWE Baskets, Yunanistan'da Aris forması giyen tecrübeli oyun kurucu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers ve son olarak Houston Rockets'ta görev yaptı.
Brown, Montepaschi Siena'da oynadığı dönemde, maç başına 18,8 sayı ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin 2012-2013 sezonundaki en skorer oyuncusu olmuştu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:38
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
Bobby Brown, Olympiakos'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.