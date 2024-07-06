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EURO 2024 yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Çeyrek final maçlarının ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 00:31
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EURO 2024 yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti. Portakallar adını son 4'e yazdıran ekip oldu. Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle:

9 TEMMUZ SALI

22.00 İspanya - Fransa

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA

22.00 Hollanda - İngiltere

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