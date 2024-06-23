İsviçre 1-1 Almanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te A Grubu 3. maçında İsviçre ile Almanya kozlarını paylaştı.
Bu mücadele 1-1'llik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmada golleri İsviçre'den 28. dakikada Ndoye kaydetti.
Almanya'nın golünü ise 90+2'de Füllkrug kaydetti.
İŞTE BU MAÇIN ARDINDAN GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- Almanya 7 Averaj (+6)
2- İsviçre 5 (+2)
3- Macaristan 3 (-3)
4- İskoçya 1 (-5)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽️ GOL | Ndoye, sol kenardan gelen ortaya iyi dokundu ve İsviçre'yi öne geçirdi! pic.twitter.com/8TPIbriyN1— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2024
🏆⚽️ GOL | Golcü sahnede! Raum'un ortasına iyi yükselen Füllkrug son dakikalarda takımına beraberliği getirdi! pic.twitter.com/IWVWu71Pk2— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2024