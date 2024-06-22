Gürcistan - Çekya maçı CANLI izle | Gürcistan - Çekya maçı şifresiz izle EURO 2024

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu ikinci maçında Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Volksparkstadion'da oynanan müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor.

Gürcistan ilk maçında A Milli Takımımız'a 3-1 mağlup oldu. Çekya ise turnuvanın favorilerinden Portekiz'e 2-1 yenildi. İki takım da gruptaki ilk galibiyetlerine ulaşmak için sahaya çıktı. Karşılaşmanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gürcistan - Çekya maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇINDA İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick

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