İspanya Çizme'yi aştı

EURO 2024 B Grubu'nda İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi. İki Avrupa şampiyonunun kapışmasında rakibine maç boyunca üstünlük sağlayan İspanya istediğini 1-0'lık skorla aldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. ibi karşısında bolca fırsat buldu ancak kaleci Donnarumma'yı geçemedi. İtalyan kalecinin ağlarına topu gönderen isim 55. dakikada takım arkadaşı Calafiori oldu. İspanya maç boyunca 20 şuta çekip 9 kez isabet bulurken, Ayoze Perez maçın duraklama anlarında iki kez tehlikeli pozisyonda kaleci Donnarumma'yı geçemedi. İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0 yenen İspanya 6 puanla sona 16 turuna yükseldi. İtalya da 3 puanla 2. sırada yer aldı. Arnavutluk ile Hırvatistan da 1'er puanda kaldı.