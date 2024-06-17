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Romanya - Ukrayna CANLI İZLE (Romanya - Ukrayna maçı canlı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 16:10
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Romanya - Ukrayna CANLI İZLE (Romanya - Ukrayna maçı canlı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ROMANYA - UKRAYNA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Dennis Man, Dragus, Coman.

Ukrayna: Lunin, Konoplia, Matviyenko, Zabarnyi, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Mudryk, Dovbyk.

ROMANYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Romanya - Ukrayna maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Türk Telekom
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