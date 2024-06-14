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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış töreni yapıldı. Münih Futbol Arena'da Almanya-İskoçya maçı öncesinde düzenlenen törende, turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 22:26
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi. A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakasi öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.

Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu. Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

MOURİNHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Turnuvanın ev sahibi ülke Almanya, güvenlik önlemlerini sıkı tutuyor.

Karşılaşmaların yapılacağı statların etrafında geniş güvenlik alanları oluşturan Alman yetkililer, basın mensupları dahil herkesi detaylı aramadan geçirerek içeri alıyor.

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