Almanya İskoçya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

Heyecanla beklenen EURO 2024 için ilk düdük çaldı.
Dev turnuvada ilk maçta Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.
A Grubu'ndaki bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI İLK 11'LERİ:
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kross, Andrich, İlkay, Wirtz, Musiala, Havertz
İskoçya: Gunn, Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Christie, McGregor, McGinn, Adams
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ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya - İskoçya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
ALMANLAR GOL PERDESİNİ AÇTI!
⚽️GOL! 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ilk golü Florian Wirtz'den geldi! Almanya öne geçiyor! pic.twitter.com/x09nto6iou— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2024