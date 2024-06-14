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Almanya İskoçya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

Heyecanla beklenen EURO 2024 başladı. Dev turnuvanın ev sahibi olan Almanya ilk maçta İskoçya ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'ndaki bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 22:15
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Almanya İskoçya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

Heyecanla beklenen EURO 2024 için ilk düdük çaldı.

Dev turnuvada ilk maçta Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.

A Grubu'ndaki bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI İLK 11'LERİ:

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kross, Andrich, İlkay, Wirtz, Musiala, Havertz

İskoçya: Gunn, Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Christie, McGregor, McGinn, Adams

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - İskoçya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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