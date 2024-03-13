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Steam ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak?

Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkbahar indirimlerine gidecek. Peki; Steam ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak? Steam ilkbahar indirimleri hangi tarihleri kapsayacak? İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 21:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 21:30
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Steam ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak?

Her yıl yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, ilkbahar indirimlerinin yapılacağı tarih de belli oldu.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Steam İlkbahar İndirimleri 14 Mart - 21 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlkbahar indirimleri TSİ 20.00'de başlayacak. Steam İlkbahar İndirimleri dahilinde Steam kütüphanesindeki binlerce oyun indirime girecek.

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