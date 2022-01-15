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Milli Takım belli oldu

Turkcell'in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 seçmelerinde ülkemizi temsil edecek 2 oyuncu belli oldu. Turkcell Küçükyalı Plaza'da gercekleştirilen Büyük Final'de 8 oyuncu yer alırken, Parla eSpor'dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler seçildi.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Milli Takım belli oldu
Turkcell'in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 seçmelerinde ülkemizi temsil edecek 2 oyuncu belli oldu. Turkcell Küçükyalı Plaza'da gercekleştirilen Büyük Final'de 8 oyuncu yer alırken, Parla eSpor'dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler seçildi.
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