Milli Takım belli oldu

Turkcell'in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 seçmelerinde ülkemizi temsil edecek 2 oyuncu belli oldu. Turkcell Küçükyalı Plaza'da gercekleştirilen Büyük Final'de 8 oyuncu yer alırken, Parla eSpor'dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler seçildi.
Turkcell'in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 seçmelerinde ülkemizi temsil edecek 2 oyuncu belli oldu. Turkcell Küçükyalı Plaza'da gercekleştirilen Büyük Final'de 8 oyuncu yer alırken, Parla eSpor'dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler seçildi.