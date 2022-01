Serious Sam: Siberian Mayhem resmen duyuruldu! İşte duyuru videosu...

Sürpriz bir şekilde duyurulan ve çok yakında çıkacak olan Serious Sam: Siberian Mayhem sistem gereksinimleri de açıklandı.

Her oyunu ile aksiyonun göbeğine atladığımız serinin yeni oyunu Serious Sam: Siberian Mayhem duyuruldu. Bu sefer adından da anlaşılabileceği gibi Sibirya'ya gideceğimiz oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

Serious Sam: Siberian Mayhem duyuruldu

Ayrı olarak satılacak bir genişleme paketi olarak adlandırılan oyunun 25 Ocak 2022'de çıkacağı da açıklandı. Notorious Mental'a karşı savaşacağımız yeni oyunda beş yeni bölümün olacağı belirtilmiş. Oyunda Kuzey Kutbu kıyılarından ve ıssız ormanlara, terk edilmiş köylere ve tüyler ürpertici hayalet bir kasabaya gideceğiz. 50 silahın yer alacağı oyunda tabi ki fantastik silahlar çoğunlukta olacak. Duyuru videosuna ve sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Serious Sam: Siberian Mayhem sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Not: 720P 30 FPS içindir

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)

İşlemci: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan