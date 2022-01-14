Serious Sam: Siberian Mayhem resmen duyuruldu! İşte duyuru videosu...

Sürpriz bir şekilde duyurulan ve çok yakında çıkacak olan Serious Sam: Siberian Mayhem sistem gereksinimleri de açıklandı.
Her oyunu ile aksiyonun göbeğine atladığımız serinin yeni oyunu Serious Sam: Siberian Mayhem duyuruldu. Bu sefer adından da anlaşılabileceği gibi Sibirya'ya gideceğimiz oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
Serious Sam: Siberian Mayhem duyuruldu
Ayrı olarak satılacak bir genişleme paketi olarak adlandırılan oyunun 25 Ocak 2022'de çıkacağı da açıklandı. Notorious Mental'a karşı savaşacağımız yeni oyunda beş yeni bölümün olacağı belirtilmiş. Oyunda Kuzey Kutbu kıyılarından ve ıssız ormanlara, terk edilmiş köylere ve tüyler ürpertici hayalet bir kasabaya gideceğiz. 50 silahın yer alacağı oyunda tabi ki fantastik silahlar çoğunlukta olacak. Duyuru videosuna ve sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Serious Sam: Siberian Mayhem sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Not: 720P 30 FPS içindir
Önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)
İşlemci: 8-core CPU @ 3.3 GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan