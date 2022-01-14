Stalker 2'nin çıkış tarihi ertelendi! İşte yeni tarih...

Yılın en çok merakla beklenen oyunlarından biri olan Stalker 2'den ürpertici bir erteleme haberi geldi. 28 Nisan 2022'de çıkış yapması beklenen oyun tam 8 ay ertelendi ve yeni çıkış tarihi 8 Aralık 2022 olarak duyuruldu. Yani yeni Stalker'a neredeyse 1 sene sonra kavuşabileceğiz.

GSC Game World'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bu ek sürenin oyunun, kendisi için çizilen vizyona ulaşmasına olanak sağlayacağının altı çizilmiş. Fakat buna rağmen oyuncuların kafası bir hayli karışık. Hatta tweet'in altında oyuncuları ikiye bölünmüş durumda.

Oyunun tam tamına 8 ay ertelenmiş olması açıkçası bizim de kafamızı karıştırıyor. Cyberpunk 2077 vakasından beri ertelemelere çok daha sıcak bakıyor olsak da yeni Stalker için neredeyse 1 yıl daha beklememiz gerektiğini düşünmek bir hayli üzücü.