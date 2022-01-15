God of War efsanesi PC için çıkışını yaptı

PlayStation dünyasının en önemli yapımları arasında sayılan God of War, söz verildiği gibi 14 Ocak 2022 itibarıyla PC yani Windows bilgisayarlarda oynanabilir hale geldi. 14 Aralık saat 20:00 sonrasında herkese açılan oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden 329 TL fiyat ile elde edilebiliyor.

God of War PC sistem gereksinimleri

God of War Minimum sistem gereksinimleri

Hedeflenen performans: 720P / 30 FPS

Grafik ayarı: Düşük

Ekran kartı: NVidia GTX 960 4GB / AMD R9 290X 4GB

İşlemci: intel i5 2500k / AMD Ryzen 3 1200

Ram: 8GB DDR

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)

Depolama: 70 GB (SSD öneriliyor)

God of War Önerilen sistem gereksinimleri

Hedeflenen performans: 1080P / 30 FPS

Grafik ayarı: Orijinal

Ekran kartı: NVidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

İşlemci: intel i5 6600k / AMD Ryzen 5 2400 G

Ram: 8 GB DDR

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)

Depolama: 70 GB SSD

God of War Yüksek sistem gereksinimleri

Hedeflenen performans: 1080P / 60 FPS

Grafik ayarı: Orijinal

Ekran kartı: NVidia GTX 1070 / AMD RX 5600 XT

İşlemci: intel i7 4770k / AMD Ryzen 7 2700

Ram: 8 GB DDR

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)

Depolama: 70 GB SSD

God of War Performans sistem gereksinimleri

Hedeflenen performans: 1440P / 60 FPS

Grafik ayarı: Yüksek

Ekran kartı: NVidia RTX 2070 / AMD RX 5700 XT

İşlemci: intel i7 7700k / AMD Ryzen 7 3700x

Ram: 16 GB DDR

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)

Depolama: 70 GB SSD

God of War Ultra sistem gereksinimleri

Hedeflenen performans: 4K / 60 FPS

Grafik ayarı: Ultra

Ekran kartı: NVidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

İşlemci: intel i9 9900k / AMD Ryzen 9 3950X

Ram: 16 GB DDR

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)

Depolama: 70 GB SSD