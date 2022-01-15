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God of War efsanesi PC için çıkışını yaptı

PlayStation ile oyun tarafının en büyük isimleri arasında yer alan Sony, PC açılımını sürdürüyor, God of War PC için çıktı. Merakla beklenen oyun 14 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'den itibaren Steam ve Epic Games Store üzerinden satışa sunuldu.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:21
God of War efsanesi PC için çıkışını yaptı

PlayStation dünyasının en önemli yapımları arasında sayılan God of War, söz verildiği gibi 14 Ocak 2022 itibarıyla PC yani Windows bilgisayarlarda oynanabilir hale geldi. 14 Aralık saat 20:00 sonrasında herkese açılan oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden 329 TL fiyat ile elde edilebiliyor.

God of War PC sistem gereksinimleri
God of War Minimum sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 720P / 30 FPS
Grafik ayarı: Düşük
Ekran kartı: NVidia GTX 960 4GB / AMD R9 290X 4GB
İşlemci: intel i5 2500k / AMD Ryzen 3 1200
Ram: 8GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB (SSD öneriliyor)

God of War Önerilen sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 1080P / 30 FPS
Grafik ayarı: Orijinal
Ekran kartı: NVidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB
İşlemci: intel i5 6600k / AMD Ryzen 5 2400 G
Ram: 8 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD

God of War Yüksek sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 1080P / 60 FPS
Grafik ayarı: Orijinal
Ekran kartı: NVidia GTX 1070 / AMD RX 5600 XT
İşlemci: intel i7 4770k / AMD Ryzen 7 2700
Ram: 8 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD

God of War Performans sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 1440P / 60 FPS
Grafik ayarı: Yüksek
Ekran kartı: NVidia RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
İşlemci: intel i7 7700k / AMD Ryzen 7 3700x
Ram: 16 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD

God of War Ultra sistem gereksinimleri
Hedeflenen performans: 4K / 60 FPS
Grafik ayarı: Ultra
Ekran kartı: NVidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
İşlemci: intel i9 9900k / AMD Ryzen 9 3950X
Ram: 16 GB DDR
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit (1809 versiyonu)
Depolama: 70 GB SSD

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