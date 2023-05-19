Metro: Last Light, Steam’de o tarihe kadar ücretsiz!

Popüler kıyamet sonrası birinci şahıs nişancı serisinin ikinci oyunu olan Metro: Last Night, Artyom'un hikayesine devam ediyor. Oyuncular bir kez daha, yüzeydeki radyasyondan ve mutasyona uğramış yaratıklardan büyük ölçüde korunan bir ağ olan Moskova Metrosunda.

Geliştiricinin oyunun temasını şu şekilde açıklıyor:

"2013 yılında dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve yeryüzünü zehirli bir çorak araziye dönüştüren bir kıyamet olayıyla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan Moskova yeraltının derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağ'a girdi."

Metro: Last Light artık Steam'den ücretsiz olarak indirilebilir. Promosyon bir hafta boyunca devam edecek ve 25 Mayıs'ta sona erecek.



