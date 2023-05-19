Haberler ESPOR Metro: Last Light, Steam’de o tarihe kadar ücretsiz!

Metro: Last Light, Steam’de o tarihe kadar ücretsiz!

4A Games, 10. yıldönümünü kutladığı Metro: Last Light oyununu Steam üzerinden oyunculara ücretsiz olarak sunuyor.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 15:54
Metro: Last Light, Steam’de o tarihe kadar ücretsiz!

Popüler kıyamet sonrası birinci şahıs nişancı serisinin ikinci oyunu olan Metro: Last Night, Artyom'un hikayesine devam ediyor. Oyuncular bir kez daha, yüzeydeki radyasyondan ve mutasyona uğramış yaratıklardan büyük ölçüde korunan bir ağ olan Moskova Metrosunda.

Geliştiricinin oyunun temasını şu şekilde açıklıyor:

"2013 yılında dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve yeryüzünü zehirli bir çorak araziye dönüştüren bir kıyamet olayıyla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan Moskova yeraltının derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağ'a girdi."

Metro: Last Light artık Steam'den ücretsiz olarak indirilebilir. Promosyon bir hafta boyunca devam edecek ve 25 Mayıs'ta sona erecek.


DİĞER
Sabancıların gelini Hande Erçel diyeceksiniz! Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel aileye girdi! Kayınvalideyle ilk dans...
Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman
F.Bahçe'den yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Xbox Mayıs 2023 güncellemesi geldi! İşte yeni özellikler
Star Wars Jedi Survivor Denuvo koruması ile geliyor
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI!
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! 19:49
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman 19:12
Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... 19:11
Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! 19:10
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! 18:20
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:05
Daha Eski
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:04
Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! 17:40
Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! 17:14
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu 17:07
Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum 17:06
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 16:58