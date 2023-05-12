Xbox Mayıs 2023 güncellemesi geldi! İşte yeni özellikler

Birkaç gün önce Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından Xbox sistem güncellemesi de kullanıcılara sunuldu. Bu güncelleme, Microsoft mağazası ve Xbox kablosuz oyun kontrolcüsüne bir dizi önemli yenilik getiriyor. İşte R10 Blog'un derlediği habere göre, Xbox Mayıs 2023 güncellemesinin detayları:

Xbox Mayıs 2023 Güncellemesi: İşte Sizi Bekleyen Taze Özellikler

Discord hesabınızı Xbox'ınıza bağladıysanız, artık Discord sunucularınızdaki kanallara konsolunuzdan doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz.

Discord Voice'a Xbox konsolunuzdan bağlandığınızda, Discord arkadaşlarınızın Xbox oyuncu etiketlerini görme imkanınız olacak. Yeni güncelleme ile Xbox arkadaş ekleme ve oyun daveti gönderme işlemleri daha kolay hale getirildi.

Microsoft Store Güncellemesi: Oyun Bulma Süreci Artık Daha Kolay

Microsoft Store'a gelen güncelleme, yeni oyunları bulmayı her zamankinden daha pratik hale getiriyor. Sayfalardaki yeni sıralama ve filtreleme seçenekleri, Xbox sitesinden veya konsoldan oyunları fiyata, aboneliklere, dile ve erişilebilirlik özelliklerine göre sıralamanıza yardımcı oluyor.

Kontrolcü İyileştirmeleri: Daha Uzun Pil Ömrü ve Kesintisiz Bağlantı

Xbox Elite Series 2 ve Xbox Adaptive gibi dahili pille çalışan kontrolcüler için pil tüketimi konusunda önemli iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca, 4K, 120Hz ve VRR açıkken kulaklık kullanımında kontrolcünün bağlantısının kesilmesi sorunu da giderildi.

Xbox Game Pass Görevleri: Ödüllerinizi Kazanmak Artık Daha Kolay

Xbox Game Pass kütüphanesindeki oyunları oynayarak Microsoft Rewards puanları kazanma işlemi kolaylaştırıldı. Xbox Game Pass Quests, oyun sekmesinden yeni bir Ödüller sekmesine taşındı. Bu sayede, kullanıcılar ödüllerini daha rahat bir şekilde takip edebilir ve kazanabilirler. Bu yenilikler ve daha fazlası Xbox Mayıs 2023 güncellemesiyle karşınızda.

