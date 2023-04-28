Star Wars Jedi Survivor Denuvo koruması ile geliyor

Star Wars Jedi: Survivor birkaç gün içerisinde çıkıyor ve görünüşe göre bu yeni Star Wars oyunu Denuvo anti-kurcalama teknolojisini kullanıyor. İlk gösterge, oyunun yürütülebilir dosyasından geliyor. Denuvo kullanan çoğu oyun gibi, Star Wars Jedi: Survivor'ın yürtülebilir dosyası da 300 MB'ın üzerindedir. Buna ek olarak, HEX editörlerini kullanan kullanıcılara göre, Denuvo gerçekten yürütülebilir dosyada mevcuttur.

STAR WARS JEDİ: SURVİVOR, DENUVO KORUMASI İLE GELİYOR

EA, daha önce hem Dead Space Remake hem de Need for Speed: Unbound'da kurcalamaya karşı koruma teknolojisini kullandı. Denuvo'nun oyunlardaki performansına bakıldığında, performansı aşağıya çektiği görülüyor. Yine de, onu en son kullanan Dead Island 2, çok çeşitli PC yapılandırmalarında iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bu noktada, oyunun bazı çapraz takılmalardan muzdarip olması bekleniyor.

EA, STAR WARS JEDİ: SURVİVOR SIZINTILARI YAYGINLAŞTIKÇA SPOİLER UYARISI YAYINLADI

Bir oyunun zamanından önce sızdırılması ve sonuç olarak sosyal medyanın spoiler ile dağılması ilk ya da son değildir. Görünüşe göre etkilenecek en son şey, 28 Nisan'da piyasaya sürülecek olan yaklaşan Star Wars Jedi: Survivor oluyor. EA, oyunun erken dönemde bazı oyuncuların eline geçmesinin ardından Twitter'da konuştu ve spoilerların sosyal medyada ortaya çıkması çok az zaman aldı veya hiç olmadı. Elbette, geliştiricilerin oyunculardan hiçbir şey sızdırmamalarını istemek ve başkalarını spoiler konusunda uyarmak için adım atması durumundan memnun değildir.



EA, STAR WARS JEDİ: SURVİVOR İÇİN OYUNCULARA SPOİLER UYARISI YAPTI

EA "Spoiler yok" diye paylaşıyor. "Bu hafta Star Wars Jedi: Survivor'ı deneyimleyeceğimizden dolayı çok heyecanlıyız! Lütfen başkalarına karşı dikkatli olmanızı ve spoiler yayınlamaktan veya paylaşmaktan kaçınmanızı rica ediyoruz." EA, "Ve unutmayın, BD izliyor!" Respawn Entertainment'ın kıdemli yazarı Pete Stewart da, EA'nın tweet'inden alıntı yaparak, "Lütfen arkadaşlar, oyunu bozmayın. Hepinizi şaşırtacağını ve sevindireceğini umduğumuz bir şey yaratmak için hepimiz çok çalıştık. Birçok insanın oynamaya başlamadan önce spoiler görünce üzüleceğini biliyorum ve bizim için de GERÇEKTEN cesaret kırıcı. Hepiniz nazik olun." diyor.

Bu geliştiriciler, sürprizlerle dolu devasa bir oyunu hayranlarına ulaştırmak için çok çalıştılar. Onlardan biriyseniz, önümüzdeki birkaç gün içinde Twitter veya Reddit'e giriş yaparken dikkatli olmak isteyebilirsiniz.



