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Diablo 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı!

Blizzard, Diablo 4'ün çıkış tarihine yaklaşık bir ay kala PC için sistem gereksinimlerini açıkladı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 23:59
Diablo 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı!

Blizzard, geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Diablo IV beta için sistem gereksinimleri paylaşmıştı.

Son paylaşımda ise nihai sistem gereksinimleri açıklandı.

Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri (1080P/60FPS) arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 470 yer alıyor.

4K Ultra'da ise gereksinimlerin büyük oranda değişiklik yapıldı.

Diablo 4, 4K oyun performansı için, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X işlemci, RTX 3080, RTX 40 serisi veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartlarına ihtiyaç duyacak.

Diablo 4, 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Son beta tarihi ise 12 Mayıs-14 Mayıs.

İşte Diablo 4 için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:

MİNİMUM GEREKSİNİMLER 1080P/30FPS

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
  • İnternet: Geniş Bant

ORTA 1080P/60FPS

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
  • İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
  • İnternet: Geniş Bant

YÜKSEK 1080P/60FPS

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
  • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
  • İnternet: Geniş Bant

ULTRA 4K/60FPS

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
  • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X
  • Bellek: 32 GB RAM
  • Grafikler: Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT, DLSS 3.0 Nvidia GeForce RTX 40 Serisi
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
  • İnternet: Geniş Bant

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