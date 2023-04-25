Diablo 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı!

Blizzard, geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Diablo IV beta için sistem gereksinimleri paylaşmıştı.
Son paylaşımda ise nihai sistem gereksinimleri açıklandı.
Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri (1080P/60FPS) arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 470 yer alıyor.
4K Ultra'da ise gereksinimlerin büyük oranda değişiklik yapıldı.
Diablo 4, 4K oyun performansı için, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X işlemci, RTX 3080, RTX 40 serisi veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartlarına ihtiyaç duyacak.
Diablo 4, 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Son beta tarihi ise 12 Mayıs-14 Mayıs.
İşte Diablo 4 için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:
MİNİMUM GEREKSİNİMLER 1080P/30FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
ORTA 1080P/60FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
- İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
YÜKSEK 1080P/60FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
ULTRA 4K/60FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 32 GB RAM
- Grafikler: Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT, DLSS 3.0 Nvidia GeForce RTX 40 Serisi
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant