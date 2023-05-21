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PUBG Mobile'da sürpriz değişiklik açıklandı!

Son dakika haberleri... Tüm dünyada oldukça popüler olan PUBG Mobile, 2.6 güncellemesiyle değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Güncellemeyle birlikte dinozor çağı savaş alanında yer alacağı açıklandı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 15:35
PUBG Mobile'da sürpriz değişiklik açıklandı!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, 2.6 Güncellemesi ile oyuncuları milyonlarca yıl öncesine götürecek çoklu harita değişikliklerini içeren yenilikleri savaş alanına ekliyor. Bu büyük değişikliklere ek olarak World of Wonder, harita düzenleme ve oyun modu tasarım özelliklerindeki heyecan verici güncellemelerle bir sonraki aşamaya geçiyor. İşte ayrıntılar…

PUBG MOBILE 2.6 GÜNCELLEMESİ İLE DİNOZOR ÇAĞINA GİRİYOR

PUBG Mobile, 2.6 Güncellemesinde 16 Mayıs – 18 Haziran tarihleri arasındaki Dinozor Diyarı tanıtımı ile tarih öncesine gidiyor! Oyuncular, Erangel ve Livik'teki Dino Yerleşimlerini ele geçirilecek malzemelerle dolu olarak bulabilirler. Ayrıca, dinozorların kralı Tyrannosaurus Rex, maç sırasında rastgele olarak yerleşimin Fosil Geçidi'nde ortaya çıkacak ve oyunculardan onu serbest bırakmak ve sürmek için kalenin kapısını yıkmalarını isteyecek!.

İlkel Bölge alanları da Erangel'in her yerinde rastgele belirecek ve düşman Pterosaurlar ve Velociraptorlar ile dolup taşacak. Bunlar evcilleştirildiğinde ise asil bineklere dönüşecekler. Her iki binek de farklı özelliklere sahip. Velociraptorlar araziye uyum sağlayabildiği gibi güçlü bir zıplamaya sahipken, Pterosaurlar binicilerini gökyüzüne çıkaracak ve takım arkadaşlarını veya düşmanları yukarıdan yakalamalarını sağlayacak! Oyun içi ödüller için çeşitli mini oyunlar oynamak üzere İlkel Bölge'leri keşfedin.

Uçan Dinozor Çember Mücadelesi, oyuncuların kanatlı dinozorlara binerek hava akrobasilerini sergilemelerini gerektirecek. Pterozorunuza binin ve zaman sınırı içinde sıcak hava balonlarından sarkan mümkün olduğunca çok çembere ulaşın! En çevik biniciler karaya geri indiklerinde Dinozor Hazinesi malzemeleriyle ödüllendirilecekler. Oyuncular ayrıca yüksek platformlardaki Dinozor Hazineleri için gözlerini dört açmalı, evcilleştirilmiş bir Velociraptor'un güçlü zıplamasını kullanarak ödüle erişmeli ve o ödülü almalıdır!

Ayrıca 2.6 Güncellemesi ile PUBG MOBILE'ın dönüm noktası niteliğindeki yaratıcı modu World of Wonder yenilikleri artıyor. Oyuncuların tasarımlarını başyapıtlara dönüştürmek için bir dizi önemli yükseltme ve iyileştirmenin gelmesiyle birlikte, artık daha fazla oyuncu eğlenceye katılabilecek ve gönüllerince inşa edebilecek. World of Wonder ayrıca oyuncuların becerilerine meydan okuyan, çeşitli gizli tuzakların yerleştirilmesine olanak tanıyan, yeni birçok oyunculu platform yarış seçeneğine de sahip olacak.

2.6 Güncellemesi ayrıca kilidini açıp keyfini çıkarabileceğiniz ek yeni içerikler, ödüller ve kozmetiklerle birlikte bir dizi Döngü 4 Sezon 12 güncellemesini de kullanıma sunuyor. Daha önce Royale Pass Ayı olarak adlandırılan bu sürümdeki Royale Pass As, Dinoground'un lansmanına uygun olarak yeni çekirdek ödüller, Sezon Görevleri ve ilgi çekici bir arka plan hikayesi getiriyor.

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