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Epic Games haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Ücretsiz oyunları oyunseverlerle buluşturan Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını da açıkladı. Epic Games tarafından bu hafta 88 TL değerindeki 2 yapım oyunculara sunuldu.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 19:41
Epic Games haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bu haftanın yapımları da belli oldu.

88 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!
Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında 49 TL değerindeki Realm Royale Reforged Epic Launch paketi ve 39 TL değerindeki Hundred Days bulunuyor. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 15 Eylül akşam saat 18.00'a kadar devam edecek.

Hundred Days sistem gereksinimi
Windows

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri
İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 1 GB boş alan
DirectX: DirectX 11
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 600 veya AMD Radeon eşdeğeri

macOS

İşletim Sistemi: macOS 10.14.5
İşlemci: 2.5 Ghz Intel Core i7
Bellek: 4 GB RAM


Realm Royale Reforged sistem gereksinimi
Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya üstü
İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz veya Athlon X2 2.7 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit veya üstü
İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7950
Ağ: Genişbant internet bağlantısı
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu

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