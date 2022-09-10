Epic Games haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bu haftanın yapımları da belli oldu.

88 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında 49 TL değerindeki Realm Royale Reforged Epic Launch paketi ve 39 TL değerindeki Hundred Days bulunuyor. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 15 Eylül akşam saat 18.00'a kadar devam edecek.

Hundred Days sistem gereksinimi

Windows

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 1 GB boş alan

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 600 veya AMD Radeon eşdeğeri

macOS

İşletim Sistemi: macOS 10.14.5

İşlemci: 2.5 Ghz Intel Core i7

Bellek: 4 GB RAM



Realm Royale Reforged sistem gereksinimi

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya üstü

İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz veya Athlon X2 2.7 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit veya üstü

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7950

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu