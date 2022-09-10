E-SPOR HABERLERİ | Yeni Assassin's Creed oyunları görücüye çıkıyor!

Ubisoft, 2022 yılının yaz ayı boyunca 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan Ubisoft Forward etkinliğinin duyurusunu yaptı ve açıkçası heyecanı da bayağı bir yükseltti. Geçtiğimiz hafta yeni Assassin's Creed Mirage'ın sızdırılması da hayranları iyice meraka soktu.

Ubisoft Forward etkinliği 10 Eylül Cumartesi gecesi başlayacak. Web Tekno'nun derlediği habere göre etkinliğin saati ne ve bizleri neler bekliyor.

Sızdırılan fotoğraflarla birlikte Basim'i canlandıracağımız Assassin's Creed Mirage'ı zaten görmüştük. Ancak bir iddiaya göre bu etkinlikte Mirage da 3 yeni Assassin's Creed oyunu tanıtılacak. Biri muhtemelen Assassin's Creed Infinity olacak ancak üçüncü Assassin's Creed'in ne olacağını bilemiyoruz.

Ubisoft Forward etkinliğinde Assassin's Creed dışında Mario + Rabbid Sparks of Hope, Skull and Bones oyunlarına dair gelişmeler de paylaşılacak. Ekstradan Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 ve birçok Ubisoft oyunu için yeni Season Pass, karakter ve içerik tanıtılacak.

Etkinlikten sahip olduğunuz Ubisoft oyunları için Twitch'ten içerik drop yapabileceksiniz. 15 dakika izleyerek Skull and Bones için amblem, 30 dakika izleyerek Rainbow Six Siege için uğurluk, 45 dakika izleyerek Roller Champions için kozmetik ve 60 dakika izleyerek Assassin's Creed Valhalla için dövme seti kazanabilirsiniz.

Ubisoft Forward etkinliğini Türkiye saatleriyle saat 21.00'da Twitch ve YouTube'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Eğer takip edemezseniz merak etmeyin, biz gelişmelerle sizleri güncel tutuyor olacağız.