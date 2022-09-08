Football Manager 2023 ne zaman çıkacak? İşte FM 2023'ün Türkiye fiyatı

Futbolseverlerin merakla beklediği Football Manager 2023'ün çıkış tarihi belli oldu. Football Manager 2023 (FM 2023) tanıtım videosu yayınlanırken, oyunun ne zaman çıkacağı ve Türkiye fiyatı da belli oldu.

8 KASIM'DA ÇIKACAK!

FM 2023'ün tam sürümü 8 Kasım 2022'de piyasaya sürüleceği öğrenildi. Beta sürümünün ise 25 Ekim'de gelmesi bekleniyor.

İŞTE FM 2023'ÜN TÜRKİYE FİYATI

8 Kasım'da futbolseverlerle buluşacak oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Buna göre ön sipariş fiyatı 479.20 TL olarak belirlenirken, oyunun normal fiyatının 599 TL olacağı öğrenildi.

FOOTBALL MANAGER 2023'ÜN TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI