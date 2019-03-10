Fortnite Apex Legends’ın bir özelliğini oyuna dahil edecek

Battle Royale oyunlar şüphesiz dünyanın en çok oynanan oyunu türü oldular. Battle Royale oyun türünü seven oyuncuların, oyunlar arasında bile katı bir şekilde rekabeti mevcut.



Bu türün en yeni girişi Apex Legends ve oyun, topluluğu fırtına ile adeta ele geçirdi. Bilindiği üzere oyun, Titanfall evreninde geçiyor, Respawn Entertainment tarafından geliştirildi ve Electronic Arts tarafından yayınlandı. GGespor'un haberine göre; 4 Şubat tarihinde, önceden bir duyuru veya reklam yapılmadan yayımlandı. Piyasaya sürüldükten sonra bir hafta içinde oyun 25 milyon oyuncuya ulaştı. Ardından ise 1 ayını doldurduğunda ise 50 milyon tekil oyuncu barajı aştı.



Oyun hızla yeni oyuncular topluyor ve hatta dünyanın en popüler Battle Royale oyunu olan Fortnite'ı bile devirmeye adım adım gidiyor. Anlaşılan, Epic Games'teki devler bunu önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar.



FaZe Clan oyuncusu tarafından bir fotoğraf sızdırıldı. Ve bu fotoğraf, Fortnite'ın "respawn karavanı" adı verilen yeni bir özellik eklemeyi planladığını göstermekte. Eğer söylentiler doğru ise, respawn karavanları, bir oyunda öldükten sonra bile insanların takım arkadaşlarını yeniden canlandırmalarını sağlayacak.



Ölü takım arkadaşlarını canlandırma yeteneği, Apex Legends ile Respawn Entertainment tarafından Battle Royale dünyasına getirilen eşsiz bir özellikti. Apex Legends'ta, oyuncuların ölü takım arkadaşlarını canlandırmaya gidebilecekleri harita üzerinde belli başlı noktalar var. Bu tehlikeli, ama sonuçta çok faydalı.



Bu nedenle, Fortnite bu özelliği ekleyerek Apex Legends'tan kopyaladıklarının açık bir şekilde ortada. Bu respawn karavanlarının sadece sınırlı bir süre oyun moduna ekleneceği ve topluluğun bu özelliği nasıl karşıladığını gördükten sonra ana oyun moduna eklenmesi muhtemel.

Peki Fortnite'ın respawn karavanlarını eklemesiyle ilgili fikriniz nedir?